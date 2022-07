Pressfocus Na zdjęciu: Riyad Mahrez i Raheem Sterling

Raheem Sterling i Gabriel Jesus mają niedługo opuścić Manchester City. Klub nie zamierza ruszyć na rynek po ich następców.

Manchester City nie szuka następcy Jesusa i Sterlinga, którzy wkrótce opuszczą klub

Mistrz Anglii wierzy w jakość posiadanych już graczy

Ponadto omawiana jest nowa umowa dla ważnego gracza

Manchester City spokojny o jakość kadry

Pep Guardiola prowadząc Manchester City rozwinął klub bardzo mocno. Za jego kadencji do klubu trafiło mnóstwo piłkarzy klasy światowej. Było ich tak wielu, że w ostatnich latach nawet uznani zawodnicy mieli trudno o satysfakcjonującą ich liczbę minut. Między innymi z tego powodu Etihad Stadium opuści dwóch graczy.

Najbliżej zmiany klubu jest Gabriel Jesus, który przeszedł już testy medyczne przed zasileniem szeregów Arsenalu. Trwa ustalenie ostatnich szczegółów między klubami. Brazylijczyk byłby przeważnie rezerwowym, ponieważ mistrz Anglii kupił Erlinga Haalanda, co znacząco zmniejszyłoby częstotliwość występów Jesusa.

Na transferach do Manchesteru City być może ucierpiałby też Raheem Sterling. Anglikowi został rok kontraktu. Klub chciał zatrzymać tego zawodnika, ale ten postanowił przenieść się do Chelsea, gdzie będzie liderem ofensywy, na co nie mógłby liczyć w aktualnym środowisku.

Utrata Jesusa i Sterlinga może wpłynąć na Manchester City, który traci głębię składu. Klub zdaje się mieć inne zdanie, ponieważ uważa, że ma już następcę Sterlinga. Jest nim pozyskany zimą, ale wypożyczony na wiosnę Julian Alvarez. Argentyńczyk przybędzie do Manchesteru 8 lipca i zacznie walkę o miejsce w składzie. Mistrz Anglii nie planuje wzmacniać już ofensywy. Zamiast tego omówi kwestię nowej umowy, którą miałby otrzymać Riyad Mahrez.

