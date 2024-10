Manchester City włączył się do walki o pozyskanie Jonathana Davida - donosi Ekrem Konur, Napastnik Lille wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jonathan David pod lupą Manchesteru City. Jest rozchwytywany

Jonathan David wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że 24-letni napastnik będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, ponieważ jego kontrakt z Lille wygasa 30 czerwca 2025 roku, a strony nie prowadzą rozmów w sprawie nowej umowy. Pozyskanie kanadyjskiego snajpera za darmo jest nie lada okazją, dlatego sytuację zawodnika monitoruje wielu europejskich gigantów.

W ostatnim czasie nazwisko Jonathana Davida padało głównie w kontekście Arsenalu, Juventusu czy Barcelony. Jak się okazuje, wymienione kluby może pogodzić… Manchester City. Według Ekrema Konura The Citizens właśnie dołączyli do wyścigu o zakontraktowanie rozchwytywanego piłkarza. Urodzony w Stanach Zjednoczonych napastnik na Etihad Stadium mógłby zastąpić Juliana Alvareza, który przeszedł do Atletico Madryt.

Pep Guardiola na pewno poprosi włodarzy angielskiego giganta o wzmocnienie linii ataku i niewykluczone, że wybór padnie właśnie na 56-krotnego reprezentanta Kanady. Jonathan David w niebieskiej części Manchesteru najprawdopodobniej pełniłby rolę zmiennika Erlinga Haalanda, który jest w tym momencie za bardzo eksploatowany.

Przypomnijmy, że gwiazdor Lille trafił do siatki w ostatnim starciu z Realem Madryt w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów. 24-latek pewnie wykorzystał rzut karny i zapewnił swojej drużynie sensacyjne zwycięstwo nad obrońcą tytułu. Podczas aktualnego sezonu Jonathan David rozegrał łącznie 12 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 2 asysty.