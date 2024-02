Malen znów łączony z transferem do Premier League. To byłby hit

fot. Imago/Laci Perenyi Na zdjęciu: Donyell Malen

Donyell Malen może latem trafić do Premier League

Holender stał się opcją dla Liverpoolu, który szuka wzmocnień ofensywy

Zimą piłkarz Borussii Dortmund był łączony z Manchesterem United

Piłkarz BVB wyląduje w Premier League?

Donyell Malen był zimą kandydatem do zasilenia Manchesteru United. W grę wchodziła bowiem wymiana za Jadona Sancho, który szykował się do wyprowadzki z Old Trafford. Czerwone Diabły nie zdecydowały się jednak na pozyskanie Holendra, a swojego skrzydłowego posłały do Borussii Dortmund na półroczne wypożyczenie.

Nie oznacza to jednak, że Malen do Premier League nie trafi. Znajduje się on bowiem na liście życzeń Liverpoolu, który poszukuje skutecznego zawodnika. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Mohameda Salaha, a Cody Gakpo nie spełnia na Anfield pokładanych w nim nadziei. Napastnik Borussii Dortmund notuje z kolei w tym sezonie dość dobre liczby, dlatego zainteresowanie dziwić nie może.

Borussia Dortmund uważa, że Malena można zastąpić bez większych problemów. Jego wycena nie jest zatem zbyt wysoka, bowiem wynosi raptem 30 milionów euro. Liverpool może latem pokusić się o sprowadzenie reprezentanta Holandii.

