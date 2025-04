Wielki talent zagra pod wodzą Luisa Enrique? PSG rusza na łowy

Paris Saint-Germain nie chce przegapić okazji na pozyskanie utalentowanego piłkarza AS Monaco, Maghnesa Akliouche'a - poinformowała francuska gazeta L'Equipe. Zdolnego 22-latka widzieliby u siebie również działacze Manchesteru City oraz Milanu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Maghnes Akliouche przymierzany do Paris Saint-Germain

Maghnes Akliouche rozgrywa fantastyczny sezon, będąc czołową postacią AS Monaco. 23-letni skrzydłowy pokazuje się ze świetnej strony na francuskich boiskach, czym przykuł uwagę kilku europejskich gigantów. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez gazetę “L’Equipe” poważne zainteresowanie zdolnym zawodnikiem wykazuje m.in. Paris Saint-Germain. Paryżanie nie chcą przegapić okazji na pozyskanie niezwykle utalentowanego piłkarza.

Szkoleniowiec paryskiego zespołu – Luis Enrique – docenia umiejętności Maghnesa Akliouche’a i widziałby go w swojej drużynie. PSG będzie musiało pokonać sporą konkurencję, żeby zakontraktować prawego napastnika. Mierzącemu 183 centymetry atakującemu przyglądają się bowiem również tacy potentaci jak Manchester City oraz AC Milan. Transfer młodzieżowego reprezentanta Francji wiązałby się z wyłożeniem na stół ponad 40 milionów euro.

W aktualnej kampanii Maghnes Akliouche rozegrał 38 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 10 asyst. Skrzydłowy trafił do akademii klubu z Księstwa w 2017 roku, a przed sezonem 2022/2023 stał się członkiem pierwszej drużyny AS Monaco. Dwudziestotrzylatek ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2028 roku. Włodarze wicelidera Ligue 1 zdają sobie jednak sprawę, że zatrzymanie zawodnika na dłużej graniczy z cudem.