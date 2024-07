Andrij Łunin przez krótką chwilę łączony był z transferem do Chelsea. Jak poinformował Nicolo Schira do Londynu trafi Filip Jorgensen z Villarrealu. Duńczyk przyjął ofertę The Blues.

Chelsea postawiła na Jorgensena, pomysł z Łuninem odpadł

Chelsea w trwającym letnim oknie transferowym wydała na nowych zawodników 88 milionów euro. Na Stamford Bridge trafili m.in. Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga, Marc Guiu czy Tosin Adarabioyo. W najbliższym czasie można się spodziewać, że do The Blues przybędzie nowy bramkarz. Choć na celowniku londyńczyków przez krótką chwilę był Andrij Łunin, to ostatecznie wybór padł na Filipa Jorgensena z Villarrealu.

O zainteresowaniu Łuninem przez Chelsea pisał dziennik AS, sugerując możliwą wymianę z udziałem innego bramkarza. Prawdopodobnie do zaskakującej transakcji nie dojdzie, bowiem Nicolo Schira podał, że The Blues osiągnęli porozumienie z Jorgensenem. Według włoskiego dziennikarza duński golkiper podpisze w Londynie długoterminowy kontrakt. Villarreal na sprzedaży 22-latka ma zarobić 25 milionów euro. Transakcja ma zostać sfinalizowana w najbliższym czasie.

Filip Jorgensen do Villarrealu trafił w wieku 13 lat ze szkółki Realu Mallorca. Jeszcze wcześniej pierwsze kroki w futbolu stawiał w AD Penya Arrabal oraz FC Malmo w Szwecji. Na stałe do pierwszego zespołu Żółtej Łodzi Podwodnej został włączony zimą 2023 roku. Od tego momentu zagrał w klubie 44 mecze, w których 7 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma triumf w Lidze Europy z Villarrealem, bowiem był zgłoszony przez klub do udziału w rozgrywkach.