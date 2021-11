Łukasz Teodorczyk łączony z powrotem do Polski

Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Teodorczyk

Łukasz Teodorczyk wyjechał z Polski siedem lat temu. W swojej karierze występował na Ukrainie, w Belgii czy we Włoszech. Od dłuższego czasu nie może jednak odzyskać dawnej formy. Portal Torinogranata uważa, że 30-latek po zakończonym sezonie zasili jedną z drużyn PKO Ekstraklasy.

Coraz więcej wskazuje na powrót Łukasza Teodorczyka do PKO Ekstraklasy

Piłkarz nie został zgłoszony przez Udinese do rozgrywek ligowych

Kontrakt Polaka wygasa wraz z końcem sezonu i żadna ze stron nie zamierza zasiadać do rozmów w celu przedłużenia

Łukasz Teodorczyk spróbuje przełamać strzelecką niemoc w Polsce

Łukasz Teodorczyk w 2018 r. podpisał czteroletni kontrakt z Udinese Calcio. W drużynie Zeber nigdy nie odegrał kluczowej roli, a tylko w tym sezonie nie został nawet zgłoszony do rozgrywek Serie A. Umowa Polaka wygasa wraz z końcem czerwca, przez co latem automatycznie zostanie wolnym zawodnikiem.

Dziennikarze z Torinogranata twierdzą, że 30-latek nie ma już zamiaru zostawać we Włoszech. Włosi łączą Teodorczyka z powrotem do PKO Ekstraklasy. Napastnik od dłuższego czasu prezentuje słabą formę strzelecką. W poprzedniej kampanii szukał lepszych liczb na wypożyczeniu w belgijskim RSC Charleroi. Wówczas zagrał 17 meczy, w których zdobył tylko gola. Bilans w Udinese też pozostawia wiele do życzenia. Łukasz Teodorczyk wystąpił w koszulce Udinese łącznie w 32 spotkaniach, notując w nich bramkę oraz asystę.

Media wskazują na największe zainteresowanie usługami piłkarza przez Jagiellonię Białystok. Do gry wchodzą również ekipy z zaplecza Serie A. Tymczasem Teodorczyk pierwsze kroki w profesjonalnej piłce stawiał w Polonii, skąd później trafił do Lecha Poznań. Dla Kolejorza rozegrał półtora sezonu i w 2014 r. opuścił kraj na poczet zainteresowania Dynamo Kijów.

