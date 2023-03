Łukasz Gikiewicz po prawie dziesięciu latach wraca na polskie boiska. Środkowy napastnik podjął niespodziewaną decyzję i zdecydował się dołączyć do zespołu z wielkopolskiej okręgówki - Szturmu Junikowo. Wcześniej był przymierzany m.in. do pierwszoligowej Resovii Rzeszów.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Gikiewicz

Łukasz Gikiewicz w ostatnim czasie był łączony z Resovią

35-latek ostatecznie przyjął ofertę od klubu z okręgówki

Napastnik zagra w koszulce Szturmu Junikowo Poznań

“Łukasz jest bardzo zaangażowany w cały projekt”

Szturm Junikowo Poznań za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwalił się zakontraktowaniem Łukasza Gikiewicza. 35-letni środkowy napastnik wspomoże klub z klasy okręgowej nie tylko na boisku, ale także będzie służył swoim doświadczeniem w kwestiach organizacyjnych.

Nowy zespół ex-gracza Śląska Wrocław czy Omonii Nikozja zajmuje drugie miejsce w tabeli swojej ligi.

– To wcale nie wygląda tak amatorsko, jak się wydaje. W Szturmie są doświadczeni piłkarze z Ekstraklasy oraz pierwszo i drugoligowych boisk. Mamy trenera z licencją UEFA Pro, a to rzadkość na tym poziomie – powiedział Łukasz Gikiewicz w rozmowie z TVPSPORT.PL.

Już oficjalnie: Łukasz Gikiewicz w Szturmie Junikowo (Klasa Okręgowa) pic.twitter.com/rKKQbTdXJE — Wielkopolski Futbol (@WlkpFutbol) March 16, 2023

– Łukasz jest zaangażowany w ten projekt nie tylko medialnie i sportowo, ale też organizacyjnie. Pomógł mi wyprostować, zmienić pewne rzeczy, odciąć negatywne kwestie. Jeśli ktoś mówi, że przyszedł do nas tylko dla finansów, to go obraża. Owszem, dostaje dobre pieniądze, ale jest bardzo zaangażowany w cały projekt, właściwie przez 24 godziny na dobę – mówi prezes, Robert Rochowiak.

