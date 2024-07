fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku chce do Conte, a Conte chce Lukaku

Romelu Lukaku ma przed sobą kluczową decyzję dotyczącą przyszłości. Chelsea nie uwzględnia go w swoich planach na przyszły sezon i zamierza się z nim rozstać, tym razem definitywnie. Belgijski napastnik ma za sobą udane wypożyczenie do AS Romy, która nie była w stanie spełnić finansowych żądań The Blues, rezygnując z pozyskania go na stałe. Choć Lukaku ma możliwość przenosin do Arabii Saudyjskiej, za wszelką cenę pragnie wrócić do Włoch, gdzie w trakcie dotychczasowej kariery radził sobie najlepiej.

Nazwisko 31-latka na swojej liście życzeń uwzględniło Napoli, które przygotowuje się do potencjalnego odejścia Victora Osimhena. W ostatnich miesiącach jego transfer wydawał się przesądzony, lecz teraz sprawa nieco ucichła. Nie zmienia to faktu, że Osimhen za wszelką cenę chce dołączyć do nowego zespołu, a poważne zainteresowanie wykazuje Paris Saint-Germain. Jeśli hitowy transfer dojdzie do skutku, Napoli sprowadzi gwiazdora Chelsea.

Lukaku traktuje Napoli priorytetowo. To będzie jego pierwszy wybór, jeśli faktycznie dojdzie do zaawansowanych prac nad transferem. Reprezentant Belgii marzy o ponownej współpracy z Antonio Conte, a włoski szkoleniowiec również chciałby mieć go w swoich szeregach. Niedawno media sugerowały, że kluby mogą dogadać się na transfer definitywny i kwotę w wysokości 25 milionów euro.

🚨🔵 Romelu Lukaku gives total priority to Napoli, waiting for them in case Victor Osimhen leaves the club.



Lukaku wants to re-join Antonio Conte while Conte’s also very keen on signing Romelu.



If Osimhen leaves, Napoli will be ready to advance in talks with Chelsea. pic.twitter.com/OvT5Eo1dMq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

