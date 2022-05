PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Jak bumerang wraca temat powrotu Romelu Lukaku do Interu Mediolan. Włoskie media kolejny raz donoszą, że Belg chce wrócić do Serie A i jest gotów zaakceptować obniżkę wynagrodzenia.

Romelu Lukaku dąży do powrotu do Interu Mediolan

Belg chce nawet obniżyć swoje wynagrodzenie o połowę

Problemem mogą okazać się negocjacje pomiędzy Chelsea a Interem

Wraca temat powrotu Lukaku do Interu

Reprezentant Belgii opuścił San Siro na koniec zeszłego sezonu przenosząc się do Chelsea. Jednak mimo ukończenia minionych rozgrywek jako najlepszy strzelec The Blues we wszystkich rozgrywkach, często znajdował się poza składem na ważne mecze. Sam zawodnik nie czuje się także szczęśliwy ze swojego pobytu na Stamford Bridge i dąży do powrotu do Interu Mediolan.

Włoska prasa informuje, że Romelu Lukaku jest zdecydowany obniżyć swoje wymagania finansowe nawet o połowę. Zawodnik obecnie zarabia w Chelsea piętnaście milionów euro. Według raportu, zarobki w wysokości 7 milionów euro rocznie byłyby osiągalne dla nerazzurrich, ale problemem jest osiągnięcie porozumienia z londyńskim klubem.

Najlepszym rozwiązaniem dla Interu byłoby wypożyczenie, jednak takie rozwiązanie nie podoba się The Blues, którzy nie chcieliby już po roku oddawać swojego zawodnika. Wydaje się, że idealnym rozwiązaniem tej sytuacji mógłby stanowić kompromis polegający na dwuletnim wypożyczeniu z obowiązkiem wykupu Lukaku za około 50 milionów euro.

Włodarze Interu wielokrotnie podkreślali, że znają sytuację Belga, ale taka transakcja nie jest dla nich priorytetem. Nie zamierzają także naginać klubowego budżetu, aby pomóc napastnikowi wrócić na San Siro. Wygląda to tak, że chcieliby powrotu Lukaku, ale tylko na swoich warunkach, a z takim nastawieniem osiągnięcie porozumienia z Chelsea może okazać się mocno problematyczne.

