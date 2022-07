PressFocus Na zdjęciu: Luis Suarez

Włoskie media informują, że beniaminek Serie A Monza złożyła ofertę kontraktu Luisowi Suarezowi. Urugwajski napastnik pozostaje obecnie bez klubu po tym, jak jego kontrakt z Atletico Madryt wygasł w czerwcu tego roku.

Monza zbroi się po awansie do Serie A

Zespół Silvio Berlusconiego złożył propozycję kontraktu Luisowi Suarezowi

Włosi oferują napastnikowi kontrakt w wysokości pięciu mln euro

Monza szuka napastnika. 5 mln euro na stole

Monza to klub Silvio Berlusconiego. Włoch ma ambitne plany na przyszły sezon i nie zamierza walczyć jedynie o utrzymanie we włoskiej ekstraklasie. Ekipa z Lombardii jest łączona z wieloma znanymi napastnikami. Mówiło się o próbie ściągnięcia pozostającego bez klubu Paulo Dybali, Mauro Icardiego z PSG czy Edinsona Cavaniego. Teraz media informują o propozycji kontraktu dla Luisa Suareza.

Według Sportitalii, dyrektor klubu Adriano Galliani bezpośrednio skontaktował się z reprezentantem Urugwaju, oferując mu umowę o wartości 5 milionów euro rocznie.

Luis Suarez był bliski gry w Serie A w 2020 roku, gdy był o krok od dołączenia do Juventusu. Jednak komplikacje przy uzyskaniu przez Urugwajczyka włoskiego obywatelstwa sprawiły, że Stara Dama ostatecznie sięgnęła po Alvaro Moratę. Później trwało nawet dochodzenie w sprawie nieprawidłowości w związku ubieganiem się o włoski paszport przez napastnika, ale ostatecznie bianconeri zostali oczyszczeni z zarzutów.

Suarez jest dostępny jako wolny zawodnik po wygaśnięciu jego umowy z Atletico Madryt. 35-latek podobno odrzucił już ofertę River Plate i rozważa propozycję Gallianiego. Monza po awansie do włoskiej ekstraklasy szybko ruszyła na zakupy. Alessio Cragno, Andrea Carboni, Stefano Sensi, Matteo Pessina, Andrea Ranocchia i Samuele Birindelli to zawodnicy, którzy już dołączyli do klubu. Monza jest także bliska wypożyczenia byłego obrońcy Sassuolo Marlona z Szachtara Donieck.

