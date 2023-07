Luis Enrique nie chce stawiać przeszkód w transferze Mbappe

fot. Imago / Andy Rowland Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe wydaje się, że prędzej, czy później rozstanie się z Paris Saint-Germain

El Debate przekonuje, że trener Luis Enrique jest otwarty na sprzedaż Francuza

Na transakcji z udziałem zawodnika klub z Ligue może zarobić krocie

Mbappe z zielonym światłem od trenera na transfer

Paris Saint-Germain jest w trakcie przygotowań do nowej kampanii. Z kolei nie milkną wciąż spekulacje dotyczące przyszłości Kyliana Mbappe, który ma kontrakt ważny ze stołecznym klubem tylko do końca czerwca 2024 roku.

El Debate przekonuje natomiast, że trener Luis Enrique wyraził zgodę na to, aby gwiazda drużyny zmieniła klub. W kontekście przyszłości Mbappe najczęsciej mówi się o transferze do Realu Madryt.

Jeśli transakcja z udziałem Francuza dojdzie do skutku, to PSG będzie mogło zarobić krocie. W miejsce Mbappe mieliby zostać pozyskani Dusan Vlahović z Juventusu oraz Bernardo Silva z Manchesteru City. Ciekawe jest jednocześnie to, że opiekun paryżan nie widzi sensu, aby Mbappe udał się na tournee PSG po Japonii.

Luis Enrique jednocześnie ma nadzieję, że temat przyszłości reprezentanta Francji rozstrzygnie się jak najszybciej. Celem Hiszpan jest skompletowanie jak najprędzej kadry na nową kampanię.

