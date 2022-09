Pressfocus Na zdjęciu: Loris Karius

Loris Karius od lipca jest bez klubu. Bramkarz znany ze spektakularnych pomyłek w Liverpoolu, podpisze kontrakt z klubem Premier League.

Niewykluczone, że Loris Karius w tym sezonie zagra w Premier League

Niemiec jest aktualnie wolnym zawodnikiem

Wkrótce ma jednak podpisać kontrakt z angielskim klubem

Newcastle zakontraktuje wyśmiewanego bramkarza

Loris Karius nigdy nie był spektakularnym bramkarzem. Niemiec w 2016 roku trafił jednak do Liverpoolu, w którym zagrał 49 meczów. Jedno ze spotkań właściwie przekreśliło karierę 29-latka na Anfield. Był to finał Ligi Mistrzów w 2018 roku przeciwko Realowi Madryt. Karius zaliczył spektakularne wpadki, po których spadła na niego lawina hejtu.

Niemiecki golkiper od momentu wydarzeń sprzed czterech lat, był na wypożyczeniu w Besiktasie i Unionie. Miniony rok spędził jednak na trybunach w Liverpoolu, czekając aż wygaśnie jego obowiązujący do 30 czerwca kontrakt. Ten moment w końcu nadszedł i Karius opuścił zespół Juergena Kloppa.

29-latek w zakończonym już oknie transferowym nie znalazł nowego pracodawcy. Sytuacja zmieni się jednak niedługo, ponieważ po Kariusa zgłosiło się Newcastle United. Sroki na koniec sierpnia wypożyczyły do Manchesteru United Martina Dubravkę. Kontuzji doznał natomiast Karl Darlow, przez co Nick Pope nie ma zmiennika. W klubie jest tylko 30-letni Mark Gillespie, który nie zagrał nigdy w Premier League. Newcastle zgłosiło się zatem do Kariusa. Niemiec jest już na miejscu, gdzie przejdzie testy medyczne. Następnie podpisze krótkoterminowy kontrakt.

