Mundo Deportivo informuje, że lokalne władze w Madrycie mają wprowadzić tak zwaną "ustawę Mbappe". Chodzi o obniżenie pewnych podatków, co ma ułatwić transfer Francuza do Realu Madryt podczas letniego okienka transferowego.

Lokalne władze pomagają Realowi sfinalizować transfer Mbappe

W hiszpańskich dniach każdego dnia pojawiają się nowe informacje w sprawie transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Francuz już jakiś czas temu zadeklarował, że po sezonie opuści Paris Saint-Germain jako wolny zawodnik. Eksperci nie mają wątpliwości, że trafi do Królewskich. Obecnie mówi się już tylko o tym, kiedy to się stanie. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do tego przed rozpoczęciem się Euro 2024, ale po finale Ligi Mistrzów.

Ma to również związek z tym, iż zarówno Real Madryt, jak i Paris Saint-Germain nadal występują w Lidze Mistrzów i istnieje dość duża szansa, że obie ekipy trafią na siebie w wielkim finale. Wcześniejsze podpisanie kontraktu mogłoby wywołać niepotrzebne kontrowersje z tym związane.

Mbappe będzie mógł liczyć na spore wynagrodzenie w Hiszpanii, dlatego lokalne władze wpadły na dość zaskakujący pomysł, aby ułatwić przeprowadzenie tego transferu. Jak donosi Mundo Deportivo rząd regionu Madrytu wdroży tak zwaną „ustawę Mbappe”, która obniży niektóre podatki dochodowe dla bogatych obcokrajowców.

Pomysł jest nie tylko zaskakujący, ale również kontrowersyjny. Spotkał się z mieszanymi uczuciami wśród fanów i lokalnymi mieszkańcami. Nie wszyscy są zadowoleni z takiego rozwiązania, ale niewątpliwie jest duży ukłon w kierunku Mbappe, aby całkowicie przekonać go do transferu do Realu Madryt.

