Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Sypek

Widzew Łódź jest jednym z najaktywniejszych polskich klubów na rynku transferowym. Beniaminek Ekstraklasy latem przeprowadził już sześć transferów, a we wtorek poinformował o kolejnym. Do drużyny z Łodzi dołączył Jakub Sypek.

W kadrze Widzewa Łódź przed nowym sezonem doszło do wielu roszad

Klub opuściło aż dziesięciu zawodników

Na ich miejsce beniaminek Ekstraklasy sprowadził siedmiu nowych zawodników

Najnowszym nabytkiem Widzewa jest Jakub Sypek

21-latek postara się o szanse do gry w Widzewie

Powrót do Ekstraklasy po ośmiu latach był dla kibiców Widzewa Łódź ogromnym wydarzeniem. Zarząd klubu zdawał sobie sprawę, że gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce będzie wymagała sporych roszad w kadrze i odpowiednich wzmocnień. Patrząc po działaniach beniaminka na rynku transferowym śmiało można stwierdzić, że w nowym sezonie zobaczymy mocno odmienioną drużynę.

Wraz z końcem czerwca Widzew Łódź opuściło aż 10 zawodników, z którymi klub nie przedłużył kontraktów. Na ich miejsce sprowadzono nowych piłkarzy, którzy mają zapewnić odpowiednią jakość i przede wszystkim utrzymanie w Ekstraklasie.

We wtorek klub poinformował w oficjalnym komunikacie o siódmym już wzmocnieniu przed startem rozgrywek. Do łódzkiego zespołu przeniósł się Jakub Sypek. Wychowanek Zagłębia Lubin większość poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Górniku Polkowice. W ekipie Miedziowych ofensywny pomocnik rzadko otrzymywał okazję do gry, a klub nie zdecydował się na przedłużenie z nim umowy.

21-letni Jakub Sypek podpisał dzisiaj umowę z czterokrotnym Mistrzem Polski. 🇦🇹

Kuba, witamy w #SerceŁodzi 💪 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) July 12, 2022

– To było tak naprawdę ledwie kilka minut spędzonych na boisku. Może i liznąłem tego większego grania, ale to nie zaspokaja mojej ambicji – w Widzewie jestem po to, by nie tylko liznąć, ale w pełni posmakować Ekstraklasy – stwierdził w rozmowie z mediami.

21-latek podpisał z Widzewem kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Szansę na debiut w barwach nowej drużyny będzie miał już w najbliższą niedzielę. Widzew zagra wówczas w 1. kolejce z Pogonią Szczecin na wyjeździe.

