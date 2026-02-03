ŁKS z zaskakującym transferem. Prosto z klubu Premier League

ŁKS Łódź ogłosił pozyskanie niejakiego Jacka Pattersona, a więc piłkarza związanego z Evertonem. Pomocnik został do klubu z Betclic 1. ligi wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu.

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

ŁKS ma nowego pomocnika

ŁKS Łódź w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Dość powiedzieć, że piłkarze tej drużyny mieli walczyć o awans do PKO Ekstraklasy, a przynajmniej o grę w barażach, a po rundzie jesiennej zajmują dopiero 11. pozycję w tabeli Betclic 1. ligi. To rozczarowujące dla kibiców, a wydarzenia z tego okienka także nie są dla nich zbyt łaskawe.

Przede wszystkim z klubu odszedł Michał Mokrzycki, który trafił do Śląska Wrocław. Strata jednego z kluczowych graczy i pomocników może więc słono kosztować ŁKS. Poza tym kilka nowych transferów finalnie niedoszło do skutku, mowa m.in. o nowych graczach do linii pomocy. Dlatego też teraz klub zdecydował się na wypożyczenie piłkarza Evertonu. Chodzi o niejakiego Jacka Pattersona. 20-latek z Irlandii Północnej naturalnie grywał głównie w Premier League 2, ale władze Łodzian wiążą z nim spore nadzieje. W umowie zawarto także opcje wykupu defensywnego pomocnika.

– Jack jest defensywnym pomocnikiem, który dobrze rozumie grę i potrafi podejmować odpowiednie decyzje w trudnych momentach. Wyróżnia go charakter i determinacja, które są ważne w budowaniu zespołu. Wierzymy, że w tej roli będzie solidnym wsparciem dla drużyny – powiedział dyrektor sportowy ŁKS-u, Radosław Mozyrko, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

