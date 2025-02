Liverpool zdecydował. Slot chce pozbyć się gwiazdy latem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool latem sprzeda Nuneza. Decyzja zapadła

Liverpool w tym sezonie radzi sobie wręcz rewelacyjnie. Zespół objęty na początku rozgrywek przez Arne Slota pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii, bowiem The Reds od jakiegoś czasu są liderem tabeli i mają sporą przewagę nad resztą stawki i do tego nie popełniają błędów. Poza tym także w rozgrywkach Ligi Mistrzów idzie im bardzo dobrze. Choć trzeba także przyznać, że w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu – Liverpool odpadł właśnie z Pucharu Anglii.

Niemniej z pewnością do tej pory sezon można zapisać w ich przypadku jako bardzo pozytywny. To jednak nie zmienia tego, o czym mówi się w kontekście Liverpoolu i przeszłego sezonu. Wiadomo, że w lecie zespół czeka spora przebudowa i odejść może kilku piłkarzy. Do tej pory były to głównie spekulacje, ale teraz Liverpool już zdecydował, że w lecie będzie chciał sprzedać Darwina Nuneza. Arne Slot nie widzi już miejsca dla gwiazdy z Urugwaju, o czym donosi serwis “Anfield Watch”.

Co więcej, Slot traci także cierpliwość do dwóch innych graczy. Wspomniany już portal doniósł również, że szkoleniowiec The Reds jest sfrustrowany Luisem Diazem i Diogo Jotą.

Darwin Nunez w tym sezonie rozegrał dla Liverpoolu 32 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował pięć asyst. 25-latek wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 65 milionów euro.

