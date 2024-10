Liverpool przygotowuje się na odejście Virgila van Dijka. "The Reds" robią listę kandydatów na zastępstwo Holendra. Do grona zainteresowanych defensorów dołączył Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund - podaje "CaughtOffside".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Nico Schlotterbeck wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Wkrótce Liverpool może stracić swoją wieloletnią gwiazdę. Virgil van Dijk bowiem wciąż nie doszedł do porozumienia z klubem. Kontrakt holenderskiego defensora na Anfield Road wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku, a obecnie nie ma przesłanek, że ta współpraca będzie kontynuowana. „The Reds” już zaczęli rozglądać się za następcą 33-latka.

Nowe informacje w sprawie potencjalnego następcy Virgila van Dijka przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż brytyjska prasa zdradza, że Liverpool dodał do listy życzeń kolejnego gracza. Tym zawodnikiem jest Nico Schlotterbeck, który na co dzień reprezentuje barwy Borussii Dortmund.

Warto zaznaczyć, że Liverpool nie podjął jeszcze odpowiednich kroków w sprawie transferu reprezentanta Niemiec. 24-latek właściwie nie jest jedynym defensorem branym pod uwagę na Anfield Road. W kręgu zainteresowań „The Reds” znajduje się również Loic Bade z Sevilli i to właśnie on ma większe szanse na przeprowadzkę do Premier League.

Nico Schlotterbeck natomiast od kilku sezonów udowadnia, że jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Bundeslidze. Zawodnik Borussii Dortmund w obecnej kampanii rozegrał już dziewięć spotkań i udało mu się w tym czasie zaliczyć dwie asysty.