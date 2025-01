Liverpool myśli już o letnich wzmocnieniach. Na celowniku The Reds znalazł się piłkarz, którego śmiało można nazwać odkryciem tego sezonu Premier League. A jest nim Elliot Anderson z Nottingham Forest - podaje "The Sun".

Źródło: The Sun

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Elliot Anderson wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool w obecnym sezonie spisuje się na miarę oczekiwań kibiców. Podopieczni Arne Slota zajmują fotel lidera zarówno w rozgrywkach Premier League jak i Ligi Mistrzów. The Reds będą mieli dobrą okazję podtrzymać wyśmienitą formę. W nadchodzącym spotkaniu zespół z Anfield Road zmierzy się w meczu derbowym z Manchesterem United.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Liverpoolu przekazuje dziennik „The Sun”. Otóż The Reds przygotowuję się już do letniego okienka transferowego i planują wzmocnić środek pola. W kręgu zainteresowań znalazł się Elliot Anderson z Notttingham Forest. Angielski zawodnik to bez wątpienia odkrycie obecnego sezonu Premier League.

Liverpool wysłał jakiś czas temu swoich skautów, aby z bliska obserwowali występy Elliota Andersona. Pracownicy The Reds przesłali pochlebne informacje na temat młodzieżowego reprezentanta Anglii. Władze z Anfield Road zatem rozważają pozyskanie 22-latka w letnim okienku transferowym.

Elliot Anderson w trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Utalentowany Anglik nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców. Jednak pomocnik może się pochwalić aż pięcioma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika na 24 miliony euro.