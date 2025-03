Liverpool w letnim okienku transferowym chce pozyskać nowego defensora. Na celowniku The Reds znalazł się niezwykle utalentowany gracz. A jest nim Jorrel Hato z Ajaxu Amsterdam - donosi "CaughtOffside".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jorrel Hato na celowniku Liverpoolu

Liverpool po sezonie może przejść przebudowę w tyłach. Z klubem bowiem może się pożegnać m.in. Virgil van Dijk. Kontrakt holenderskiego gwiazdora na Anfield Road obowiązuje do końca trwającej kampanii. Strony prowadzą rozmowy w sprawie nowej umowy. The Reds jednak w letnim okienku transferowym chcą pozyskać nowego defensora.

Tymczasem najnowsze informacje z obozu Liverpoolu przekazuje serwis „CaughtOffside”. Władze z Anfield Road bowiem wytypowali odpowiedniego zawodnika do wzmocnienia obrony. Na ich celowniku znajduje się Jorrel Hato, który na co dzień reprezentuje barwy Ajaxu Amsterdam. Warto zaznaczyć, że utalentowany Holender od dawny znajduje się na celowniku The Reds.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wspomniane źródło przekazuje, że zainteresowanie Liverpoolu wzbudziła wszechstronność i uniwersalność Jorrela Hato. Holender bowiem może grać za równo na pozycji stopera jak i lewej obronie. 18-latek może zatem okupić dwie pozycje, które latem mogą wymagać wzmocnienia w zespole Arne Slota.

Jorrel Hato w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Ajaxu Amsterdam. W tym czasie utalentowany defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia, a także sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Holendra na 30 milionów euro.