Liverpool sprzeda tego zawodnika. Kluby z Serie A chcą pomocnika

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Federico Chiesa na wylocie z Anfield Road

Federico Chiesa nie zagrzeje miejsca w Liverpoolu na dłużej. Jak donoszą włoskie media, były gwiazdor Juventusu może wrócić do Serie A już tego lata, a na horyzoncie pojawiły się cztery potencjalne kierunki. Włoch trafił do The Reds w ubiegłym roku za 15 milionów euro. Było to jedyne wzmocnienie Arne Slota w debiutanckim sezonie holenderskiego szkoleniowca.

26-letni skrzydłowy nie zdołał przebić się do pierwszego składu i jego przyszłość na Anfield Road stoi pod dużym znakiem zapytania. Statystyki Chiesy w Liverpoolu mówią same za siebie – tylko 395 minut spędzonych na boisku w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego aż dziewięć razy pojawił się z ławki rezerwowych. W Premier League rozegrał zaledwie 33 minuty.

Według portalu Calciomercato.com, Chiesa znajduje się na liście życzeń Interu Mediolan, SSC Napoli, Romy a także Milanu. Choć transfer 51-krotnego reprezentanta Włoch do Premier League zapowiadał się obiecująco, jego przygoda w The Reds może zakończyć się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Umowa pomocnika obowiązuje do połowy 2028 roku.