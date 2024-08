Liverpool stoi przed idealną okazją, aby zrealizować dawny cel transferowy. Jak sugeruje portal The Mirror, angielski klub może złożyć ofertę, której celem będzie Federico Chiesa.

Federico Chiesa znowu na radarze Liverpoolu

Liverpool ku niezadowoleniu kibiców wciąż czeka ze wzmocnieniami pierwszego składu. Mimo braków jakichkolwiek ruchów transferowych na Anfield Road trwają pracę nad wyborem odpowiednich kandydatów. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości The Reds ponownie wrócą z pomysłem zrealizowania starego marzenia. Jak przekazał portal The Mirror, pojawiła się ogromna szansa, aby do klubu trafił Federico Chiesa. Reprezentant Włoch został skreślony przez nowego trenera Juventusu – Thiago Mottę.

O tym, że skrzydłowy stracił zaufanie Starej Damy, wiadomo od dawna. Ostatnio po raz kolejny szkoleniowiec włoskiego zespołu podkreślił, że Chiesa nie znajduje się w jego planach, przez co musi poszukać nowego klubu. W związku z tym w mediach co chwilę pojawiają się nowe spekulacje dot. przyszłości 26-letniego zawodnika. Wychowanek Fiorentiny przymierzany był m.in. do Manchesteru United, Tottenhamu, Newcastle czy Interu Mediolan.

Natomiast brytyjski portal zasugerował, że finalnie Chiesa może wylądować w Liverpoolu. The Reds jeszcze za kadencji Jurgena Kloppa starali się zakontraktować włoskiego piłkarza. Aczkolwiek w 2021 roku oferta w wysokości 85 milionów funtów została odrzucona przez Juventus. Niewykluczone, że Arne Slot, który przejął obowiązki trenera Liverpoolu, poprosi o realizację dawnego marzenia swojego poprzednika na ławce trenerskiej.