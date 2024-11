Liverpool rozważa transfer gwiazdy Lyonu. Miałby zastąpić Salaha

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Rayan Cherki może trafić do Liverpoolu lub PSG

Liverpool miał nawiązać kontakt z Olympique Lyon, żeby zapytać o możliwość pozyskania Rayana Cherkiego. Również Paris Saint-Germain chciałby podpisać umowę z Francuzem, mimo że wcześniej zawodnik odrzucił ich ofertę.

The Reds przygotowują plan na ewentualne odejście Mohameda Salaha. Kontrakt Egipcjanina wygasa po zakończeniu obecnego sezonu, a jak dotąd wciąż nie ma postępów w rozmowach w sprawie przedłużenia umowy. W związku z tym Liverpool chce mieć przygotowanego następcę.

W gronie rozważanych opcji znajduje się wielu ofensywnych piłkarzy z czołowych klubów. Jednym z nich jest Cherki, którym już latem wykazali zainteresowanie. Liverpool ponownie skontaktował się z Lyonem, by sprawdzić możliwość transferu w 2025 roku.

W styczniu do Lyonu ma dołączyć Thiago Almada, co mogłoby umożliwić odejście Cherkiego.

Z kolei PSG często jest celem dla wielu francuskich zawodników, którzy chcą dołączyć do największego klubu w kraju. W przypadku Cherkiego sytuacja wygląda jednak inaczej, gdyż piłkarz rzekomo odrzucił latem ofertę mistrzów Ligue 1.

Cherki może także nie być zainteresowany przenosinami do Liverpoolu. Podczas letniego okienka transferowego zawodnik odrzucił propozycję od Fulham. Jeśli decyzja Cherkiego była podyktowana niechęcią gry w Premier League, The Reds mogą mieć problem z przekonaniem młodego Francuza do transferu.

Czytaj dalej: Rodri nie dla Realu Madryt? Hiszpan wybrał innego giganta