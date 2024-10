Real Madryt tak wzmocni się w obronie. Super transfer blisko

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real opracował plan na transfer Trenta Alexandra-Arnolda

Real Madryt zintensyfikował swoje działania w sprawie wzmocnienia się w defensywie. Już wcześniej Królewscy mieli kłopoty w obronie. Niemniej po kontuzji Daniego Carvajala potrzeba znalezienia nowego defensora jeszcze bardziej się zwiększyła. Wygląda na to, że na dzisiaj priorytetem dla sterników Los Blancos jest Trent Alexander-Arnold, przekonuje ElDesmarque.

Źródło jednocześnie przekazało informacje, jak wygląda plan Realu na pozyskanie prawego obrońcy Liverpoolu. Zawodnik ma umowę z klubem z Anfield Road tylko do końca 2025 roku, co podsyca spekulacje związanie z transferem do giganta La Liga.

W związku z tym, że przepisy FIFA klarowne tłumacza, że formalne kontakty klub z Madrytu z piłkarzem może nawiązać dopiero od 1 stycznia, to działacze Królewskich już opracowują plan, jak ma wyglądać proces realizacji transakcji. Kluczową rolę w realizacji transferu ma odegrać przyjaciel piłkarza Jude Bellingham. Piłkarz Los Blancos podobno już zaczął przekonywać obrońcę do tego, aby dołączył do Realu.

Jasne jest natomiast, że sternicy ekipy z La Liga chcą utrzymać relacje z klubem z Premier League. Real nie chce niepotrzebnych napięć z Anglikami, którzy już wielokrotnie starali się przekonać Alexandra-Arnolda do przedłużenia kontraktu, ale bezskutecznie.

Na dzisiaj pozostaje czekać, jak rozwinie się sytuacja z udziałem zawodnika, będącego głównym celem dla prezydenta klubu z Hiszpanii, czyli Florentino Pereza. Angielski zawodnik w tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, notując w nich dwie asysty. Rynkowa wartość piłkarza to z kolei 70 milionów euro.

