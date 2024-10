Liverpool walczy o gwiazdę. Chcą pokrzyżować plan Realu Madryt

Trent Alexander-Arnold to jeden z priorytetów transferowych Realu Madryt na przyszłe lato. Jak podaje portal Football Insider, gwiazdor rozmawia z Liverpoolem ws. nowego kontraktu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Trent Alexander-Arnold rozmawia z Liverpoolem o nowym kontrakcie

Liverpool stoi w obliczu poważnego wyzwania, jakim jest zatrzymanie w klubie trzech największych gwiazd. Po zakończeniu sezonu wygasa kontrakt Mohameda Salaha, Virgila van Dijka i Trenta Alexandra-Arnolda. Każdy z nich przykuwa na rynku transferowym większe bądź mniejsze zainteresowanie. W przypadku reprezentanta Anglii od wielu miesięcy łączy się go z przeprowadzką do Realu Madryt.

Alexander-Arnold w odróżnieniu od Salaha i Van Dijka to wciąż względnie młody piłkarz. Prawy obrońca ma dopiero 26 lat i przed nim wciąż wiele lat gry na wysokim poziomie. Dlatego zarząd The Reds zdecydował się rozpocząć rozmowy kontraktowe z wychowankiem.

Według informacji portalu Football Insider w negocjacjach na linii Liverpool – Alexander-Arnold klub z Anfield Road osiągnął znaczący progres. Co więcej, otoczenie zawodnika zadeklarowało, że Anglik nie prowadzi żadnych rozmów z innymi drużynami. Wygląda więc na to, że The Reds jak na razie są na prowadzeniu w walce o zapewnienie sobie usług 26-letniego obrońcy.

O zakontraktowaniu Alexandra-Arnolda marzy przede wszystkim Real Madryt. Królewscy według Football Insider jeszcze bardziej zwiększyli swoje zainteresowanie reprezentantem Anglii po poważnej kontuzji Daniego Carvajala. Jeśli do stycznia przyszłego roku Liverpool nie osiągnie porozumienia z wychowankiem, to wtedy oficjalnie piłkarz będzie mógł rozpocząć negocjację z zainteresowanymi klubami.

W bieżącym sezonie Alexander-Arnold rozegrał 9 spotkań, w których zanotował dwie asysty w Premier League i Lidze Mistrzów.