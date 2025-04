Liverpool znalazł następcę Alexandra-Arnolda? To może być transferowa okazja

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold i Arne Slot

Kiliann Sildillia na celowniku Liverpoolu

Liverpool podobno pracuje nad potencjalnym transferem prawego obrońcy Freiburga, Kilianna Sildillii. 22-letni Francuz miałby kosztować 12 milionów funtów, czyli niecałe 15 milionów euro.

The Reds najprawdopodobniej będą musieli znaleźć następcę Trenta Alexandra-Arnolda, który może odejść za darmo po zakończeniu sezonu. Negocjacje Anglika z Realem Madryt są już na zaawansowanym etapie.

Według doniesień gwiazdę Liverpoolu może zastąpić Sildillia. Podobno doszło już do wstępnych rozmów pomiędzy klubami. Jeśli klubowi z Anfield uda się sfinalizować transakcję w tak niskiej kwocie, może to być świetna okazja transferowa, a także inwestycja na przyszłość.

To młody zawodnik z ogromnym potencjałem. Angielski gigant chciałby wydobyć z niego to, co najlepsze i pomóc mu wskoczyć na najwyższy poziom.

W aktualnym sezonie Sildillia wystąpił w 17 meczach. Na początku bieżącej kampanii zmagał się z urazami, jednak później zdołał przebić się do podstawowego składu. Zdecydowanie lepszy w jego wykonaniu był poprzedni rok, w którym rozegrał 38 spotkań.

Jego atutem jest wszechstronność. Występuje nie tylko na prawej stronie defensywy, ale także może być ustawiony wyżej, w ofensywie. W przeszłości grał również jako stoper.

