Real Madryt według doniesień zwrócił uwagę na jednego z graczy występujących na co dzień w Premier League. Fichajes.net przekazał, że gigant chce pozyskać gracza Liverpoolu.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexis Mac Allister może zamienić Liverpool na Real Madryt

Real Madryt jest w trakcie poszukiwania nowych graczy, dzięki którym szatnia drużyny zyskałaby na jakości. Według najnowszych wieści Fichajes.net kandydatem do gry w ekipie z La Liga może być jeden z pomocników Liverpoolu.

Źródło przekonuje, że Alexis Mac Allister przykuł uwagę sternikom Realu. Wpływ na to mają udane występy reprezentanta Argentyny w Liverpoolu. Sam transfer może być jednak ogromnym wyzwaniem dla działaczy Los Blancos. Wpływ na to może mieć fakt, że decydenci The Reds są otwarci na sprzedać zawodnika, ale za sumę nie mniejszą niż 100 milionów euro.

Środkowy pomocnik to mistrz świata z 2022 roku. Do ekipy z Anfield Road piłkarz trafił z Brighton w lipcu 2023 roku. Kosztował wówczas ponad 40 milionów euro. Aktualny kontrakt Mac Allistera z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Tymczasem rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 80 milionów euro.

W tym sezonie 36-krotny reprezentant Argentyny rozegrał jak na razie 24 spotkania. Strzelił w nich trzy gole. Zaliczył również dwa kluczowe podania. Okazję na poprawę tego bilansu Mac Allister może mieć w niedzielny wieczór. Wówczas drużyna Argentyńczyka zmierzy się w roli gościa z Wes Hamen United. Mecz w ramach 19. kolejki ligi angielskiej zacznie się o godzinie 18:15.

