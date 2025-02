Liverpool gotowy na sprzedaż gwiazdy. The Reds szykują hit transferowy

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Curtis Jones, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Mohamed Salah

Liverpool sprzeda Diaza, jeśli przyjdzie Isak

Liverpool przygotowuje się do znaczącego ruchu na rynku transferowym, aby wzmocnić swoją siłę ataku w kolejnym sezonie. Mimo że zespół Arne Slota już teraz dysponuje wieloma opcjami w ofensywie, istnieje wizja sprowadzenia kolejnego napastnika. Jednym z celów The Reds stał się być Alexander Isak, napastnik Newcastle United.

Rozważania nad transferem Isaka skłaniają Liverpool do ocenienia sytuacji Luisa Diaza. Kolumbijski skrzydłowy, który w ostatnim meczu przeciwko Wolves na strzelił gola otwierającego wynik i wywalczył rzut karny, mógłby opuścić klub latem, jeśli Szwed zawita na Anfield. Potencjalna sprzedaż Diaza miałaby pomóc liderom Premier League w zdobyciu funduszy na rekordowy transfer gwiazdy Newcastle.

W wyścigu o Isaka biorą udział jeszcze Chelsea, Barcelona i Arsenal, ale to właśnie The Reds liczą po cichu na pozytywne zakończenie sagi transferowej. Jednakże, aby wykonać ten kluczowy ruch, potrzebne są naprawdę duże pieniądze. Według katalońskiego Sportu Alexander Isak posiada ustne porozumienie z Newcastle, dzięki któremu mógłby dołączyć do nowego klubu, jeśli oferta przekroczy 100 milionów euro.

Taka kwota to i tak dużo lepsza wizja, aniżeli ta z poprzednich doniesień. Serwis CaughtOffside informował, że Newcastle United zażąda za napastnika nawet 150 mln euro.

