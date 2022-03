fot. PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Liverpool według wieści Daily Express może spróbować pozyskać latem pomocnika AS Monaco. Na celowniku klubu z Anfield Road znalazł się Aurelien Tchouameni.

Liverpool może latem dokonać ciekawego wzmocnienia z Ligue 1

Na celowniku The Reds znalazł się pomocnik AS Monaco

Daily Expres twierdzi, że angielski klub może spróbować pozyskać siedmiokrotnego reprezentanta Francji

Liverpool celuje w transfer pomocnika Monaco

Liverpool w tej kampanii cały czas liczy się w grze o mistrzostwo Anglii. The Reds aktualnie legitymuje się bilansem 69 punktów na koncie. Angielski team traci tylko oczko do pierwszego Manchesteru City. Tymczasem władze Liverpoolu podobno mają w planach wzmocnienie się w trakcie najbliższego okna transferowego w drugiej linii.

Najnowsze doniesienia w sprawie ewentualnych wzmocnień The Reds sugerują, że do klubu z Anfield Road może trafić Aurelien Tchouameni. Obecna umowa zawodnika z przedstawicielem Ligue 1 obowiązuje do 2024 roku. Gdyby transakcja z udziałem piłkarza stała się faktem, to Tchouameni miałby wzmocnić pozycję defensywnego pomocnika.

22-latek to wychowanek Bordeaux. Tchouameni trafił do Monaco w styczniu 2020 roku za 18 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 41 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i dwie asysty.

Tchouameni ma już za sobą siedem występów w reprezentacji Francji. 22-latek debiutował w drużynie narodowej we wrześniu minionego roku. Mimo młodego wieku zawodnik ma już na swoim koncie sukces w postaci triumfu w Pucharze Narodów UEFA.

