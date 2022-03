PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota

Nottingham – Liverpool: typy na mecz Pucharu Anglii. Ostatni półfinalista Pucharu Anglii wyłoniony zostanie na City Ground, gdzie gospodarze będą starali się zatrzymać rozpędzonych The Reds.

Nottingham – Liverpool, typy na mecz i przewidywania

Każdy inny wynik niż wygrana Liverpoolu i jego awans do półfinału będzie sensacją. Rozpędzona drużyna Juergena Kloppa z pewnością ie będzie chciała się zatrzymywać i naszym zdaniem pójdzie za ciosem. Choć The Reds prawdopodobnie nie zagrają w tym meczu w optymalnym zestawieniu, to nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. My spodziewamy się w tym meczu również sporej ilości goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Nottingham – Liverpool, sytuacja kadrowa

Nottingham przeciwko Liverpoolowi nie będzie mogło zagrać w najsilniejszym zestawieniu. Na murawie zabraknie kontuzjowanych Steve’a Cooka, Lewisa Grabbana i Maxa Lowe’a.

W ekipie Liverpoolu na pewno zabraknie zmagającego się z urazem Trenta Alexandra-Arnolda, a pod znakiem zapytania stoją występy Konstantinos Tsimikasa i Jamesa Milnera.

Nottingham – Liverpool, ostatnie wyniki

Zdecydowanym faworytem ostatniego ćwierćfinałowego spotkania Pucharu Anglii jest kroczący w ostatnich tygodniach od zwycięstwa do zwycięstwa Liverpool. Podopieczni Juergena Kloppa konsekwentnie niwelują w rozgrywkach Premier League stratę do prowadzącego Manchesteru City. Po ich ostatnich wygranych na Brighton (2:0) i Arsenalem (2:0), mają na swoim koncie tylko jeden punkt mniej od lidera.

The Reds bardzo poważnie traktują również rozgrywki Pucharu Anglii, czego potwierdzeniem są ich zwycięstwa nad Cardiff City i Norwich City oraz ich obecność w ćwierćfinale. W niedzielę ich rywalem będzie przedstawiciel Championship – Nottingham Forest, które obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w ligowej tabeli.

Liverpool jest murowanym faworytem, ale nie może zlekceważyć swojego przeciwnika, który w drodze do ćwierćfinału wyeliminował już drużyny Arsenalu i Leicester City. Teraz może się również pochwalić serią dziewięciu kolejnych meczów bez porażki.

Nottingham – Liverpool, historia

Obie drużyny w przeszłości rywalizowały ze sobą na boiskach Premier League. Ostatnie pojedynki miały miejsce w sezonie 1998/99. Liverpool wygrał wówczas u siebie wysoko 5:1, natomiast drugie spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Nottingham – Liverpool, kursy

Bukmacherzy w niedzielnym meczu nie dają większych szans gospodarzom na sprawienie niespodzianki. Ich zdaniem Liverpool jest murowanym faworytem, a kursy na jego wygraną nie przekraczają 1.30.

Nottingham Forest Remis Liverpool FC 9.35 5.75 1.30 10.5 5.70 1.28 10.5 5.75 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2022 23:39 .

Nottingham – Liverpool, przewidywane składy

Nottingham: Samba – Worrall, Figueiredo, McKenna – Spence, Garneer, Yates, Colback – Zinckernagel – Johnson, Davis

Liverpool: Alisson – Gomez, Matip, Konate, Robertson – Keita, Fabinho, Jones – Minamino, Firmino, Jota

Nottingham – Liverpool, transmisja meczu

Niedzielne ćwierćfinałowe spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 4. Pojedynek, który rozpocznie się o godzinie 19:00, skomentuje Marcin Grzywacz.

