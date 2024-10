Liverpool wskazał cel na zimowe okno transferowe. Według informacji portalu Daily Mail w styczniu na Anfield Road może trafić Jarrad Branthwaite. Wcześniej łączono go z transferem do Man United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jarrad Branthwaite jedną z opcji Liverpoolu na zimowe okno transferowe

Liverpool ku niezadowoleniu kibiców nie przeprowadził zbyt wielu transferów podczas ostatniego okna transferowego. Zarząd klubu zdecydował się zaledwie na dwie transakcję. Najpierw sprowadzono Federico Chiesę, za którego zapłacili promocyjną cenę. Następnie nowym zawodnikiem zespołu został Giorgio Mamardaszwili. Gruzin dołączy jednak do The Reds dopiero za rok, gdyż udał się na wypożyczenie powrotne do Valencii.

Większe inwestycje planowane są na zimowe oraz letnie okno transferowe w przyszłym roku. Wtedy władze Liverpoolu mają nie oszczędzać na wzmocnieniach. Z informacji portalu Daily Mail wynika, że pod obserwacją The Reds znalazł się Jarrad Branthwaite.

Środkowy obrońca łączony jest z odejściem z Evertonu już od kilku miesięcy. Latem o transfer reprezentanta Anglii starał się Manchester United. Czerwone Diabły nie były w stanie sprostać wymaganiom finansowym The Toffees w związku z czym temat przeprowadzki upadł. Mówi się, że Liverpool będzie w stanie złożyć w styczniu ofertę, która ma odpowiadać żądaniom Evertonu. Nie wiadomo jednak czy Branthwaite będzie chciał dołączyć do największego rywala obecnego klubu.

22-latek w Evertonie występuje od stycznia 2020 roku, gdy trafił do klubu z Carlisle United za ok. milion euro. W międzyczasie był wypożyczany do takich drużyn jak Blackburn czy PSV Eindhoven. Łącznie w klubie z Goodison Park rozegrał 55 spotkań.