Liverpool szuka następcy Alexandra-Arnolda. Na celowniku zawodnik Chelsea

Sipa US / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold i Arne Slot

Malo Gusto zostanie następcą Trenta Alexandra-Arnolda?

Liverpool ma w planach zakontraktowanie prawego defensora, jeżeli z końcem tego sezonu rozstanie się z Trentem Alexandrem-Arnoldem. Angielskiemu zawodnikowi wygasa kontrakt na Anfield Road, a sam domaga się sporej podwyżki, której The Reds nie są w stanie zagwarantować. Dlatego też klub zamierza sprawdzić dostępność Malo Gusto, który coraz lepiej prezentuje się w Chelsea.

Okazuje się, że 21-latek może trafić do Liverpoolu. Gusto trafił do The Blues za 30 milionów euro w styczniu 2023 roku z Olympique’u Lyon. Regularnie występuje w wyjściowej jedenastce pod wodzą Enzo Mareski, po tym, jak Reece James doznał kontuzji. Jednak James wciąż uchodzi za pierwszego wyboru na prawej obronie, co sprawia, że Gusto może rozważyć przeprowadzkę, gdzie mógłby liczyć na gwarantowane miejsce w wyjściowym składzie.

Francuz ma za sobą debiut w reprezentacji, ale jego licznik zatrzymał się na jednym występie w Les Bleus. W trwającej kampanii zanotował dwie asysty w 15 spotkaniach na wszystkich frontach. Fachowy portal transfermarkt.de wycenia bocznego defensora na 35 mln euro. Przypomnijmy, iż dotychczasowe rozmowy Liverpoolu na temat przedłużenia umowy z Alexandrem-Arnoldem utknęły w martwym punkcie.

Liverpool pod wodzą Arne Slota jest liderem Premier League, choć zremisował dwa ostatnie ligowe spotkania. W najbliższą niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur (22 grudnia) w ramach 17. kolejki.