Liverpool liczy na sprowadzenie utalentowanego środkowego obrońcy

Liverpool to jeden z tych klubów, które w tym sezonie zachwycają. Zespół przejęty przed sezonem przez Arne Slota gra nie tylko bardzo widowiskowy futbol, ale i świetnie punktuje. Obecnie można nawet powiedzieć, że biorąc pod uwagę problemy Manchesteru City oraz Arsenalu są najpoważniejszym kandydatem do mistrzostwa Anglii. Niemniej konieczne do tego będą jeszcze zimowe wzmocnienia. Być może już wtedy do klubu dołączy nowy numer jeden na liście życzeń The Reds.

Chodzi o Jorrela Hato. Środkowy obrońca Ajaxu Amsterdam uznawany jest za wielki talent i jednego z najlepiej zapowiadających się graczy młodego pokolenia. Raptem 18-latek jest głównym celem Liverpoolu, o czym poinformował dziennikarz Graeme Bailey z łamach “Rousing The Kop”, związanego z klubem z Anfield serwisu.

Jorrel Hato może grać na pozycji lewego obrońcy, ale w perspektywie postrzegany jest raczej jako środkowy obrońca i naturalny następca Virgila van Dijka, o którego odejściu mówi się od jakiegoś już czasu. Gracz Ajaxu Amsterdam pomimo bardzo młodego wieku ma na swoim koncie już spore doświadczenie. Do tej pory zanotował 81 występów dla wielokrotnego mistrza Holandii oraz trzy mecze w pierwszej reprezentacji swojego kraju.

