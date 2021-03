Liverpool jest w trakcie finalizowania transferu z udziałem Ibrahima Konate, który ma trafić do ekipy z Anfield Road za 34 miliony funtów. Angielski klub ma pozyskać piłkarza, wykładając sumę, która jest wpisana w kontrakcie zawodnika Lipska jako klauzula odstępnego.

Młody defensor panaceum na kłopoty The Reds

Liverpool pozyskując Francuza, chce się wzmocnić w defensywie. Ibrahima Konate do niemieckiej ekipy trafił w 2017 roku z Sochaux. Chociaż kontrakt zawodnika obowiązuje do 2023 roku, to wygląda na to, że już wkrótce piłkarz zamieni Bundesligę na Premier League.

Francuski defensor przeszedł już podobno szereg testów medycznych przed planowaną na lato przeprowadzką do Anglii. The Reds w zasadzie nie planują żadnych negocjacji z klubem z Niemiec, chcąc po prostu wyłożyć sumę zapisaną w umowie zawodnika.

Do omówienia pozostały szczegóły

Tymczasem negocjacje w sprawie kontraktu indywidualnego Konate mają być na zaawansowanym etapie. Pozyskanie 21-latka ma być następstwem kontuzji, które wykluczyły z gry: Virgila Van Dijka, Joe Gomeza i Joela Matipa.

Ibrahima Konate aktualnie jest z reprezentacją Francji do lat 21 na MME. Dzisiaj wieczorem Trójkolorowi zmierzą się z Islandią. Zawodnik w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 16 meczach Die Roten Bulle, notując w nich jedno trafienie.

Liverpool aktualnie plasuje się na siódmej pozycji w tabeli Premier League. Drużyna Juergena Kloppa cały czas walczy o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. W najbliższy weekend The Reds zmierzą się z Arsenalem w ramach angielskiej ekstraklasy. Tymczasem w najbliższy wtorek na wyjeździe mistrzowie Anglii zmierzą się z Realem Madryt w Champions League.