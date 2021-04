Lingard w kręgu zainteresowań gigantów. Świetna forma Anglika

Paris Saint-Germain, Inter Mediolan i Real Madryt znajdują się wśród klubów, które przyglądają się sytuacji Jesse’go Lingarda – informuje ESPN. Reprezentant Anglii zwrócił na siebie uwagę świetnymi występami w West Ham United.

Świetna forma Lingarda nie pozostała niezauważona

Lingard w styczniu dołączył do zespołu Młotów na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Od początku swojego pobytu w drużynie prowadzonej przez Davida Moyesa prezentuje doskonałą formę. W dziewięciu rozegranych spotkaniach w Premier League zdobył osiem bramek. Dwa z nich zdobył w niedzielnym wygranym 3:2 meczu z Leicester City.

Władze West Hamu nie ukrywają, że chciałyby zatrzymać 28-latka na dłużej w zespole, ale mogą spotkać się z dużą konkurencją. Według informacji ESPN świetne występy Lingarda zwróciły na niego uwagę wielu czołowych nie tylko angielskich, ale także europejskich klubów. Sam piłkarz, którego obowiązuje jeszcze roczna umowa z Manchesterem United, nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Lingard, dla którego priorytetem mają być występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, nie musi obawiać się o brak zainteresowania jego osobą. Jego obecną sytuację obserwuje wiele europejskich klubów. Na razie jednak nie doszło do żadnych konkretnych rozmów, także między przedstawicielami West Hamu i Manchesteru United.

W obecnym sezonie Lingard walczy również o przekonanie Garetha Southgate’a do zabrania go na zbliżające się Euro 2020. Selekcjoner reprezentacji Anglii z pewnością bierze go pod uwagę, co potwierdził również wysłaniem mu powołania na niedawne mecze eliminacji do Mistrzostw Europy.