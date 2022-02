Pressfocus Na zdjęciu: Erik Exposito (z prawej)

Erik Exposito opuści niedługo Śląsk Wrocław. Hiszpan będzie kontynuował karierę w Chinach, a klub z Dolnego Śląska zarobi na Hiszpanie dużo pieniędzy.

Śląsk wkrótce zrobi kolejny świetny interes

Po sprzedaży Mateusza Praszelika klub otrzyma sporo gotówki za Erika Exposito

Hiszpan przeniesie się niedługo do Chin

Śląsk traci drugie ważne ogniwo

Latem 2019 roku Śląsk postanowił pójść za modnym trendem w Ekstraklasie. Wrocławianie sprowadzili w swoje szeregi Erika Exposito, który wcześniej reprezentował Las Palmas. Klub z Dolnego Śląska nie ryzykował wiele, ponieważ nie musiał płacić na transfer 25-latka.

We Wrocławiu bardzo szybko okazało się, że zespół będzie miał spory pożytek z Exposito, który zaaklimatyzował się dobrze w nowym środowisku. W pierwszym sezonie Hiszpan zdobył osiem bramek. Rok później dołożył jedno trafienie więcej. W bieżącej kampanii 25-latek strzelił dziesięć goli, a przed nim była jeszcze cała runda na poprawienie swojego dorobku. Do tego jednak nie dojdzie.

Latem minionego roku Śląsk otrzymał zapytania w sprawie Exposito z Grecji, MLS, Czech, a nawet Stuttgartu. Wrocławianie zatrzymali jednak swojego lidera na rundę jesienną. Na sprzedaż napastnika zdecydowali się dopiero teraz. Do klubu trafiła bowiem kapitalna oferta z Azji.

Na pozyskanie Exposito zdecydowany jest czwarty zespół minionego sezonu chińskiej ekstraklasy, czyli Changchun Yatai. Hiszpana od przenosin na Daleki Wschód dzielią już tylko zaplanowane na przyszły tydzień testy medyczne. Jeżeli nie stanie się nic niespodziewanego, Śląsk otrzyma za 25-latka dwa i pół miliona euro plus pół mln euro w bonusach. Polski klub ma też zagwarantowany procent od kolejnego transferu. Zimą wrocławianie stracili inne ważne ogniwo, czyli Mateusza Praszelika. Trafił on do Hellasu Werona.

