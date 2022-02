PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ponownie znalazł się na okładce hiszpańskiego AS-a. Hiszpańscy dziennikarze są pewni, że Polak odejdzie latem z Bayernu Monachium, a jego priorytetem jest transfer do Realu Madryt.

Królewscy są zaś otwarci na tę propozycję, bo uważa się, że sprowadzenie Erlinga Haalanda jest niewykonalne

Lewandowski spełni swe marzenie i wreszcie trafi do Madrytu?

Robert Lewandowski co kilka miesięcy pojawia się na okładce jednego z największych hiszpańskich dzienników. Tak zdarzyło się i w środę.

AS jest przekonany, że kapitan reprezentacji Polski latem opuści Bayern Monachium. Napastnik ma umowę z Die Roten do 2023 roku, więc da na sobie zarobić, po czym spełni swoje największe marzenie – grę dla Realu Madryt. Lewandowski miał już powiedzieć Piniemu Zahaviemu, by priorytetowo traktował negocjacje z Królewskimi.

Sam klub jest ponoć otwarty na tę propozycję. Początkowo Florentino Perez dążył do sprowadzenia latem Erlinga Haalanda, ale AS podkreśla, że obecnie uważa się to za niewykonalne. W Madrycie wiedzą, że reprezentant Polski to obecnie najlepszy napastnik na świecie, który w ostatnich dwóch sezonach strzelał kolejno 55 i 48 bramek. Nikt nie dotrzymuje mu tempa nawet w bieżącej kampanii, w której zdobył już 35 bramek.

Real zamierza wykorzystać przewagę nad Bayernem. Jeśli bowiem doniesienia są prawdziwe, Bawarczycy będą musieli ugiąć się i sprzedać latem Lewego, by cokolwiek na nim zarobić. Wówczas 33-latek spełni swe marzenie o grze na Santiago Bernabeu. Nie wiadomo tylko, co wtedy stałoby się z ulubieńcem trybun, Karimem Benzemą. Francuz w obecnej formie wydaje się nie do ruszenia, a ani on, ani Lewandowski nie zgodzą się z rolą rezerwowego.

Reprezentant Polski w tym sezonie strzela gola średnio co 72 minuty. Zachwyca zarówno w Bundeslidze (24 trafienia w 21 meczach) i w Lidze Mistrzów (dziewięć goli w sześciu spotkaniach).

