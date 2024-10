News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Newcastle rusza po Leroya Sane. Zmierzy się z dużą konkurencją

Leroy Sane jeszcze nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości. Przypomnijmy, że kontrakt skrzydłowego z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Zawodnik ma więc dwie opcje – przedłużenie umowy z bawarskim gigantem lub dołączenie do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Jeśli 28-latek zdecydowałby się na nowe wyzwanie, to na pewno nie narzekałby na brak zainteresowania.

Sytuację 65-krotnego reprezentanta Niemiec od dawna obserwują bowiem Arsenal, Liverpool czy FC Barcelona, a teraz do wyścigu o podpis prawego napastnika dołączyło także Newcastle United – przekazał hiszpański serwis “TodoFichajes.com”. Sroki zwietrzyły szansę na sprowadzenie skrzydłowego bez kwoty odstępnego, co byłoby nie lada okazją na rynku, gdyby piłkarz ostatecznie nie przedłużył kontraktu z Bayernem Monachium.

Leroy Sane z powodzeniem występuje w barwach lidera Bundesligi od lipca 2020 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 49 milionów euro z Manchesteru City. Wcześniej 28-latek przywdziewał koszulkę Schalke 04 Gelsenkirchen, którego jest wychowankiem. Niemiecki gwiazdor w trykocie bawarskiego zespołu rozegrał łącznie 179 meczów, zdobył 49 bramek i zaliczył 50 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.

Atakujący jako zawodnik Bayernu Monachium trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Bundesligi oraz dwa razy cieszył się z triumfu w Superpucharze Niemiec.