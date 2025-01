Sane jednak rozstanie się z Bayernem? Media wieszczą wielki powrót

Manchester City dołączył do wyścigu o zakontraktowanie Leroya Sane, którego umowa z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku - poinformował w poniedziałkowe popołudnie brytyjski portal Football Insider.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane przymierzany do Bayernu Monachium

W tym momencie przyszłość Leroy Sane stoi pod dużym znakiem zapytania. Mimo że priorytetem niemieckiej gwiazdy podobno jest pozostanie w Bayernie Monachium, to strony jeszcze nie porozumiały się w sprawie nowego kontraktu. Przypomnijmy, że aktualna umowa skrzydłowego obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, iż następnego lata 28-latek może być dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu.

Sprowadzenie zawodnika tej klasy bez kwoty odstępnego na pewno jest nie lada okazją. Z takiego założenia wychodzi m.in. Arsenal, który do tej pory wykazywał największe zainteresowanie pozyskaniem 67-krotnego reprezentanta Niemiec. Nowe informacje na temat Leroya Sane ujawnił brytyjski portal “Football Insider”. Zdaniem wspomnianego serwisu Manchester City dołączył do wyścigu o podpis prawego napastnika.

Mistrzowie Anglii poważnie myślą nad ponownym ściągnięciem wychowanka FC Schalke 04 Gelsenkirchen na Etihad Stadium. Leroy Sane był piłkarzem Manchesteru City w latach 2016-2020 i to właśnie z drużyny Obywateli przeprowadził się za niespełna 50 milionów euro do Bayernu Monachium, dla którego z powodzeniem gra do dzisiaj. Skrzydłowy odnosił spore sukcesy z zespołem The Citizens, dwukrotnie wygrywając Premier League, dwa razy sięgając po Puchar Ligi Angielskiej oraz jednokrotnie triumfując w Pucharze Anglii.