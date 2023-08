Legia wzmacnia drugą drużynę. Powrót do stolicy

✍️ Adam Ryczkowski nowym zawodnikiem rezerw @LegiaWarszawa!



Urodzony w 1997 roku skrzydłowy lub napastnik trafił do nas z Chojniczanki Chojnice. W poprzednim sezonie rozegrał na poziomie I ligi 28 spotkań (1 gol). Dla Adama to powrót do Legii – grał u nas w latach 2013-2016. pic.twitter.com/Tiv0Y78TZj