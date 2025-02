Legia chce nie tylko napastnika. Feio wskazał nowy cel transferowy

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia szuka nowego bramkarza. Feio ma dość

Legia Warszawa w zimowym okienku transferowym przeprowadziła w zasadzie jeden ruch do klubu. Nowym graczem zespołu z Łazienkowskiej został Wahan Biczachczjan, były już gracz Pogoni Szczecin. Poza Ormianinem do klubu nie dołączył nikt nowy, choć potrzeby wydają się być bardzo duże. Szczególnie w linii ataku, gdzie do dyspozycji Goncalo Feio jest tylko Marc Gual oraz Thomas Pekhart, co przy grze co trzy dni jest po prostu zbyt małą liczbą graczy, o jakości już nie mówiąc.

Dlatego też od jakiegoś czasu trwają intensywne spekulacje na temat tego, kogo nowego Legia powinna sprowadzić do ataku, a zbliżające się ku końcowi okienko transferowe nie pomaga w znalezieniu dobrego gracza. Teraz jednak okazuje się, że już nie tylko nowy napastnik jest dla Legii celem. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Goncalo Feio nie jest zadowolony z postawy swoich dotychczasowych bramkarzy i także na tej pozycji liczy na wzmocnienie.

W pierwszym wiosennym meczu w barwach Wojskowych wystąpił Gabriel Kobylak, ale nie może zaliczyć występu z Koroną Kielce do udanych. To po jego błędzie Legia straciła gola. Z kolei Kacper Tobiasz wiosną miewał różne momenty, ale w okresie przygotowawczym stracił miejsce w składzie.

