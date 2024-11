Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia Warszawa chce gracza z ligi belgijskiej

Legia Warszawa dość dobrze radzi sobie w tym sezonie. Ekipie Goncalo Feio do tej pory udaje się łączyć grę w Lidze Konferencji Europy oraz w PKO Ekstraklasie, choć są oni z dala od walki o mistrzostwo Polski. W tych pierwszych rozgrywkach można nawet powiedzieć, że rozdają karty, bowiem po trzech meczach mają na swoim koncie komplet punków i są praktycznie pewni awansu do kolejnej fazy rozgrywek.

WIDEO: Goncalo Feio wygrywa, Goncalo Feio się bawi!

Niemniej nadal zespół z Warszawy ma swoje problemy. Kibice bardzo mocno krytykują Jacka Zielińskiego za letnie transfery, które gdyby były dobre, mogłyby dać dzisiaj czołowe miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, a tak stołeczny klub raczej musi celować w niższe stopnie podium. Okazuje się jednak, że w zimie może dojść do kilku ruchów transferowych. Rano informowaliśmy o możliwym odejściu z Legii, a teraz z Belgii słychać głosy, że do Legii ktoś może dołączyć.

Według informacji przekazanych przez “Al-Riyadiyah”, Legia Warszawa złożyła zapytanie o gracza K Beerschot V.A. z najwyższej ligi belgijskiej. Gracz, którym Jacek Zieliński i cały klub z Łazienkowskiej jest zainteresowany to Marwan Al-Sahafi. Zainteresowanie 20-latkiem jest jednak nieco większe. Skrzydłowy rodem z Arabii Saudyjskiej w tym sezonie ma na koncie siedem spotkań i cztery gole. Jednokrotny reprezentant swojego kraju do Belgii wypożyczony jest z Al-Ittihad Club. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na ponad 500 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Obrońca z Francji zagra w Widzewie? Piłkarz FC Martigues na celowniku łodzian