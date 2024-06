Legia straci młodego piłkarza? Trzy kluby zainteresowane transferem

PressFocus Na zdjęciu: Filip Rejczyk

Filip Rejczyk może opuścić Legię Warszawa

Legia Warszawa w ostatnich latach traciła młodych piłkarzy, którzy później błyszczeli w innych ekstraklasowych klubach. Najlepszym tego przykładem jest Szymon Włodarczyk, który po przeprowadzce do Górnika Zabrze zapracował sobie na transfer do Austrii. W nadchodzącym letnim okienku transferowym „Wojskowi” również mogą stracić jednego z najlepszych polskich piłkarzy młodego pokolenia.

Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka wynika, że chodzi o Filipa Rejczyka. Jak poinformował dziennikarz serwisu „meczyki.pl”, młody piłkarz Legii Warszawa wzbudził zainteresowanie trzech klubów z Ekstraklasy. A mianowicie trafił na listę życzeń Widzewa Łódź, Rakowa Częstochowa oraz Śląska Wrocław.

Wkrótce powinna się rozstrzygnąć przyszłość Filipa Rejczyka. Młody pomocnik nie wyklucza również pozostania w Legii Warszawa. Jego kontrakt ze stołecznym klubem obwiązuje do końca czerwca. Jeśli „Wojskowi” wiążą przyszłość z młodzieżowym reprezentantem Polski, to w nadchodzących dni muszą usiąść z nim oraz jego otoczeniem do rozmów.

Filip Rejczyk jeszcze nie zaistniał w seniorskiej drużynie Legii Warszawa. Do tej pory młody pomocnik rozegrał sześć spotkań w pierwszej drużynie. Jego pobyt na placu gry trwał zaledwie 65 minut. Debiut w barwach „Wojskowych” zaliczył w rywalizacji ligowej przeciwko ŁKS-owi Łódź.

