Mohamed Salah trafił na listę życzeń Al-Ittihad

Piłkarz jest kuszony gigantycznym kontraktem

Sporą kwotę otrzymałby także Liverpoool

Według legendy The Reds warto się nad tym zastanowić

Carragher: Byłoby niedorzecznością odmówić przyjęcia nieprzyzwoitej kwoty pieniędzy

Mohamed Salah kuszony przez saudyjskie Al-Ittihad. Taka informacja wybuchła w zagranicznych mediach. Ponoć Egipcjanin miałby zarabiać w nowym klubie nawet 240 milionów euro za sezon. Ponadto na gigantyczną kwotę mógłby liczyć Liverpool, ponieważ piłkarz posiada jeszcze dwuletni kontrakt. Według Jamiego Carraghera klub powinien zastanowić się nad sprzedażą.

– Salah nie odejdzie za 100 milionów funtów. Myślę, że gdyby doszło do 150 milionów funtów (175 milionów), a może i więcej, być może trzeba nad tym zastanowić. Mo Salahowi pozostały dwa sezony, więc myślę, że będzie to coś, co warto rozważyć latem przyszłego roku. Jeśli będą stale podnosić ofertę, byłoby niedorzecznością odmówić przyjęcia nieprzyzwoitej kwoty pieniędzy – stwierdził Carragher.

