Messi zgodził się na ogromną obniżkę wynagrodzenia

FC Barcelona może wkrótce ogłosić przedłużenie kontraktu z Lionelem Messim. Porozumienie w sprawie jego warunków zostało już osiągnięte. Kluczowa w jego osiągnięciu była zgoda reprezentanta Argentyny w sprawie obniżenia wynagrodzenia.

Lionel Messi doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie warunków nowego pięcioletniego kontraktu

Nowa umowa zakłada znaczącą obniżkę wynagrodzenia Argentyńczyka

Barcelona osiągnęła porozumienie z Messim

Dotychczasowa umowa Messiego z Barceloną wygasła 30 czerwca. Od 1 lipca 34-letni Argentyńczyk pozostaje wolnym zawodnikiem i mógłby swobodnie związać się z innym klubem. Chętnych na jego sprowadzenie nie brakowało, ale ostatecznie zdecydował się na kontynuowanie kariery na Camp Nou.

Według informacji L’Esportiu obie strony na początku tego tygodnia doszły do porozumienia w sprawie warunków nowego pięcioletniego kontraktu. Nie oznacza to jednak, że Messi pozostanie w Barcelonie do jego wygaśnięcia. Według medialnych doniesień najbardziej prawdopodobne są jego występy na Camp Nou przez najbliższe dwa sezony, a następnie odejście do innego klubu.

Kluczem do osiągnięcia porozumienia była zgoda Messiego na znaczące obniżenie wynagrodzenia. Według nieoficjalnych informacji obniżka ma sięgać nawet 50 procent. Ma to umożliwić między innymi uzyskanie zgody na podpisanie umowy ze strony La Liga. Argentyńczyk zdaje sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji ekonomicznej znalazł się klub i w ten sposób potwierdził, że pieniądze nigdy nie były problemem w negocjacjach.

Kiedy można spodziewać się oficjalnego potwierdzenia zawarcia umowy? Według L’Esportiu może do tego dojść jeszcze w tym tygodniu, choć według innych źródeł sfinalizowanie formalności może zająć więcej czasu. Dziennik Sport informuje, że oficjalnych komunikatów można spodziewać się pod koniec lipca.

Jednym z warunków La Liga dotyczących akceptacji nowego kontraktu Messiego miało być obniżenie przez Barcelonę wydatków na płace. Ma w tym pomóc także inna transakcja nad którą pracują władze katalońskiego klubu – wymiana z Atletico Madryt Antoine’a Griezmanna na Saula Nigueza. Rozmowy w tej sprawie są już na zaawansowanym etapie.

