FC Barcelona i Atletico Madryt są bardzo blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie wymiany zawodników. Na Wanda Metropolitano ma wrócić Antoine Griezmann, natomiast w przeciwnym kierunku ma powędrować Saul Niguez.

Antoine Griezmann po dwuletniej przerwie ma wrócić do Atletico Madryt

Do Barcelony w ramach wymiany ma powędrować Saul Niguez

Do finalizacji rozmów między klubami i zawodnikami powinno dojść w ciągu kilku najbliższych dni

Griezmann wróci do Atletico, Saul wzmocni Barcelonę

Według informacji dziennikarza Paco Gonzaleza z Cope “zielone światło” na przeprowadzenie operacji dały zarówno kluby jak i zawodnicy. Do finalizacji rozmów powinno dojść w najbliższym czasie. Griezmann przebywa obecnie na wakacjach na Ibizie i czeka na telefon ze strony swojego byłego klubu.

Operacja ma być świetnym interesem dla klubu. Atletico Madryt odzyska jedną ze swoich byłych gwiazd, a transakcja nie będzie dla niego kosztowna. Griezmann miałby bowiem zarabiać około 13 milionów euro netto za sezon.

FC Barcelona zaoszczędzi natomiast na różnicy pensji między Griezmannem a Saulem, który wnosi mniej więcej połowię (około 12 milionów euro brutto za sezon) oraz na amortyzacja, która wyniesie od 60 do 70 milionów euro. Właśnie na taką kwotę ma zostać wyceniony Saul.

Wiele wskazuje na to, że do finalizacji wymiany powinno dojść w najbliższych dniach. Tylko zmiana zdania przez prezydenta Barcelony Joana Laportę może ją opóźnić, ale na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby mogło do tego dojść.

30-letni Griezmann wróci tym samym do Atletico po dwuletniej przerwie, po tym jak w lipcu 2019 roku przeniósł się na Camp Nou za 120 milionów euro. W zespole Barcelony reprezentant Francji rozegrał łącznie 99 spotkań, zdobywając 35 bramek. W Atletico występował przez pięć sezonów, występując w 257 meczach i strzelając 133 goli.

Saul Niguez większość swojej kariery spędził w zespole Atletico. Na swoim koncie ma 337 występów i 43 bramki w barwach Los Rojiblancos.

