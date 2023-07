Który bramkarz trafi do Monachium? Bayern ma nowego faworyta

Bayern rozgląda się za zmiennikiem dla Manuela Neuera. Christian Falk poinformował, że mistrz Niemiec wróci do rozmów z golkiperem, który jest faworytem do transferu.

IMAGO Na zdjęciu: Yassine Bounou

Bayern stara się sprowadzić bramkarza

W Monachium szukają zmiennika dla Manuela Neuera

Mistrz Niemiec ma w planach powrót do rozmów z golkiperem, który zdaje się mieć największe szanse na transfer do Bawarii

Bramkarskie roszady w Monachium. Oto nowy faworyt

Bayern szuka zastępcy dla Yanna Sommera, który jest pierwszym zmiennikiem Manuela Neuera. W Monachium wytypowano wielu kandydatów, ale dotychczas nie udało się zakontraktować nowego golkipera.

Do niedawna największe szanse na dołączenie do Bayernu miał David Raya z Brentford. Transferowe negocjacje zakończyły się niepowodzeniem i Hiszpan nie trafi do Monachium. Christian Falk ujawnił nowego faworyta na pozycję bramkarza.

Największe szanse na bycie zmiennikiem Neuera ma Yassine Bounou z Sevilli. Bayern interesował się już Marokańczykiem, który nie ma problemu z byciem numerem dwa. Koszt transferu 32-latka to nieco ponad 10 milionów euro.

Czytaj także: Kluczowe spotkanie ws. transferu Kane’a. Bayern i Tottenham dobiją targu?