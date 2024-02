IMAGO / Alvaro Isidoro Na zdjęciu: Antonio Silva

Antonio Silva uchodzi za jednego z najlepszych defensorów młodego pokolenia

Środkowy obrońca latem może opuścić Benfikę Lizbona za klauzulę odstępnego

Na prowadzeniu w wyścigu o dwudziestolatka podobno jest Manchester United

Antonio Silva znów przymierzany do Manchesteru United

Według doniesień portugalskiego dziennika “O Jogo” Manchester United znajduje się na czele wyścigu o pozyskanie w letnim okienku transferowym środkowego obrońcy Benfiki Lizbona – Antonio Silvy. Przyszłość 20-latka jest obecnie przedmiotem wielu spekulacji.

Kilka czołowych europejskich klubów bacznie monitoruje sytuację stopera reprezentacji Portugalii, który uchodzi za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia na tej pozycji. Defensor w przeszłości był łączony również z Chelsea oraz Realem Madryt.

Faworytem pozostają jednak Czerwone Diabły, które muszą liczyć się z wydatkiem 86 mln funtów – tyle wynosi klauzula wykupu zdolnego piłkarza. Latem na Old Trafford ma dojść do wielkich zmian, co zapowiedział nowy włodarz Manchesteru United – Sir Jim Ratcliffe.