Piątek coraz bliżej zmiany klubu! Krajowy gigant szykuje ofertę

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Piątek wzmocni Trabzonspor? Oferta pod koniec sezonu

Krzysztof Piątek po licznych zawirowaniach i nietrafionych wyborach wreszcie się odbudował. Doskonałym ruchem okazała się przeprowadzka do Turcji. Obecny sezon układa się dla niego znakomicie – w barwach Basaksehiru strzela jak na zawołanie. W lidze tureckiej uzbierał 18 trafień, dokładając także pięć goli w Lidze Konferencji. Ponadto, strzelał w eliminacjach i krajowym pucharze.

Polski napastnik cieszy się dużym uznaniem w Turcji. Walczy z Victorem Osimhenem o koronę króla strzelców, tracąc do niego na tym etapie raptem dwie bramki. Nie dziwi więc, że 29-latek stał się łakomym kąskiem na rynku i po sezonie może zmienić klub. Coraz śmielej zabiega o niego Trabzonspor, który szuka nowego snajpera. W jego szeregach błyszczy wypożyczony Simon Banza, którego najprawdopodobniej nie uda się wykupić. Celem nowego dyrektora sportowego Fatiha Tekke stał się więc właśnie Piątek.

Trabzonspor poważnie szykuje się do walki o jego podpis. Portal aksam.com.tr przekazał, że w przygotowaniu jest oficjalna oferta, która powinna trafić do Basaksehiru pod koniec sezonu. Wówczas kluczowa decyzja będzie należała do samego zawodnika. Basaksehir jest otwarty na sprzedaż, gdyż umowa Piątka obowiązuje tylko do 2026 roku.

Piątek z pewnością będzie miał na stole wiele propozycji. Latem zabiegały o niego kluby ze Stanów Zjednoczonych, które oferowały nawet 10 milionów euro.