Krystian Bielik zapowiada transfer. “Nie sądzę, że zostanę w League One”

Karta zawodnicza Krystiana Bielika wciąż należy do Derby County. Wypożyczenie pomocnika do Birmingham City właśnie wygasło, ale reprezentant Polski nie wyklucza powrotu na St Andrew's Stadium, co potwierdził w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport - Piotrem Kamienieckim.

IMAGO / Godfrey Pitt Na zdjęciu: Krystian Bielik

Krystian Bielik podczas letniego okienka transferowego powinien zmienić otoczenie

Pomocnik raczej nie będzie grał na trzecim poziomie rozgrywkowym w Derby County

Birmingham City jest zainteresowane ponownym nawiązaniem współpracy z Polakiem

“Wiem, że jest duże zainteresowanie ze strony Birmingham City”

Wszystko wskazuje na to, że Krystian Bielik latem odejdzie z Derby County. Obie strony wciąż obowiązuje roczny kontrakt, ale zespół The Rams występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym. Defensywny pomocnik ma jednak większe ambicje. Dziesięciokrotny reprezentant Polski w wywiadzie dla Piotra Kamienieckiego z “TVP Sport” zabrał głos na temat swojej przyszłości. Niewykluczone, że 25-latek znów trafi do Birmingham City, gdzie był ostatnio wypożyczony.

– Nie słyszałem jeszcze nic na temat mojej przyszłości w Derby. Mój agent jest w kontakcie z klubem. Na razie starałem się nieco odpocząć i nie myśleć o kwestiach transferowych. Teraz zacząłem skupiać się na treningach przed zgrupowaniem i mam nadzieję, że uda mi się pokazać na boisku w meczach kadry z Niemcami i Mołdawią. To na pewno pomoże mi utwierdzić zainteresowane kluby w przekonaniu, że jest ze mną wszystko w porządku – powiedział Krystian Bielik.

– Mam jeszcze roczny kontrakt z Derby. Nie zamykam żadnych drzwi. Wiem też, że jest duże zainteresowanie ze strony Birmingham City. Mam sygnał, że trener i zarząd klubu chcą mnie w drużynie. Trzeba usiąść, porozmawiać i przedyskutować tę opcję – dodał reprezentant Polski.

– To bardzo możliwe, że latem dojdzie do transferu. Nie sądzę, że zostanę w League One – przynał.