fot. PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak wkrótce może zmienić barwy klubowe. Według informacji Metaratings.ru sternicy FK Krasnodar zaoferowali Galatasaray reprezentanta Polski. Obecna umowa zawodnika z klubem z Rosji obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Grzegorza Krychowiaka

Metaratings.ru daje do zrozumienia, że polski pomocnik może zakotwiczyć w lidze tureckiej

Krasnodar podobno zaoferował Galatasaray doświadczonego reprezentanta Polski

Krychowiak wyląduje w Turcji?

Grzegorz Krychowiak to jeden z tych piłkarzy, mogących zagrać na mundialu w Katarze, którego przyszłość jest bardzo niejasna. 32-latek latem 2021 roku dołączył do FK Krasnodar za cztery miliony euro z Lokomotiwu Moskwa. Wiadomo jednak nie od dzisiaj, że piłkarz niechętnie podchodzi do tematu kontynuowania kariery w Rosji.

Tymczasem najnowsze wieści na temat Krychowiaka przekazał portal Metaratings.ru. Doświadczony polski pomocnik został podobno zaoferowany do Galatasaray. Turecka ekipa ma podjąć decyzję o ewentualnym pozyskaniu Polaka dopiero po wyborze nowego trenera.

Krychowiak ostatnie pół roku spędził w Grecji, broniąc barw AEK Ateny. Zaliczył w tej drużynie łącznie dziewięć meczów, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty.

Rynkowa wartość 91-krotnego reprezentanta Polski wynosi osiem milionów euro. W drużynie narodowej zawodnik zadebiutował w grudniu 2008 roku. W reprezentacyjnej koszulce piłkarz zaliczył jak na razie pięć trafień.

